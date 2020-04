Baron schenkt vijf smartboards aan Wingense rusthuizen Sam Vanacker

28 april 2020

16u52 0 Wingene Baron Jean de Cloedt, eigenaar van kasteeldomein De Munken in Wingene, heeft vijf smartboards aan rusthuizen Amphora en Maria Ter Ruste geschonken, samen goed voor een gift van 21.000 euro.

De baron kwam dinsdag naar Amphora voor de overhandiging van de smartboards. Hij werd er ontvangen door het schepencollege en door de directeurs van de twee rusthuizen. “Toen ik de burgemeester op het VTM-nieuws hoorde vertellen dat bezoekers niet meer toegelaten waren in Amphora besloot ik een steentje bij te dragen om alle bewoners en hun familie een hart onder de riem te steken. Sinds ik het kasteeldomein 25 jaar geleden van mijn grootvader kreeg, heb ik altijd een goede band gehad met de gemeente. Het domein heeft een rijke geschiedenis. Zo was het ooit in handen van de familie van Outryve-d’Ydewalle, de voorouders van koningin Mathilde. Veel Wingense landbouwers pachten al decennia aan onze familie.”

De baron nam contact op met burgemeester Hendrik Verkest, die te rade ging bij de twee rusthuizen. “Al snel kwam het voorstel om smartboards te schenken. Zo kunnen bewoners hun familie op groot scherm zien en spreken, anderzijds is zo’n interactieve tablet ook voor het animatieteam een grote troef. Drie van de vijf mobiele smartboards worden geïnstalleerd in Wingene en twee in Zwevezele. Aangezien Maria Ter Ruste al een smartboard heeft, is er voortaan op elke verdieping van beide rusthuizen een toestel.”

In Amphora, die een grote uitbraak te verwerken kreeg, is het coronavirus ondertussen onder controle. De meerderheid van de 40 besmette bewoners is hersteld. Drie bewoners zijn nog herstellende. Negen bewoners zijn gestorven aan het virus. In Maria Ter Ruste in Zwevezele zijn geen besmettingen.