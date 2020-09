Aurélien Verzele en SKV Zwevezele uitgeschakeld in beker door Antwerpse City Pirates: “Focus op woensdagavond!” Philippe Bourez

20 september 2020

10u42 0 Wingene Het bekerlied van tweedenationaler SKV Zwevezele is uitgezongen. Tegen het Antwerpse City Pirates, een ploeg uit tweede nationale B, moesten de manschappen van coach Hans Cornelis met 1-3-cijfers het onderspit delven. SKV Zwevezele kan nu alle pijlen richten op de competitiestart van woensdagavond thuis tegen VK Ninove.

De 37-jarige Aurélien Verzele, afkomstig van Moeskroen maar woonachtig in Kortrijk, voetbalt al lange tijd in West-Vlaanderen. Bij SKV Zwevezele is hij aan zijn vierde campagne begonnen. “We wilden nochtans in die bekercompetitie zo ver mogelijk geraken”, opent Verzele het gesprek. “De kwalificatie op het veld van Mandel United was voor ons een opsteker van formaat en tegen de City Pirates wilden we graag die positieve lijn doortrekken. We gingen gretig van start en kregen in de beginfase van de wedstrijd ook de beste kansen. We vergaten die mogelijkheden af te maken en slikten ook een tegengoal. We probeerden nog het tij te keren maar op de counter werd het 0-2. Met een goal vanop de stip kregen we terug hoop maar enkele minuten na die aansluitingstreffer kregen we, eveneens met een strafschop, de doodsteek. De arbitrage was zeker niet in het voordeel van één van de beide teams maar kon toch als heel vreemd bestempeld worden.”

Uitkijken naar woensdag

Veel tijd om te piekeren hebben de jongens van trainer Cornelis niet. Woensdagavond om 20 uur werkt SKV Zwevezele immers al de uitgestelde competitiethuismatch tegen VK Ninove af. “Alle aandacht gaat nu uiteraard naar de competitie”, gaat Verzele verder. “Met matchen tegen Ninove en Petegem mogen we nu onze competitiestart niet missen. We moeten leren uit de fouten die we zaterdagavond in het bekerduel gemaakt hebben en woensdag proberen de nieuwe competitie met een driepunter aan te snijden. Een zege zou ons enorm veel deugd doen want we zouden dit seizoen toch ook graag een rol van betekenis spelen in die linkerkolom van het klassement. Onze kern werd quasi intact gehouden en versterkt met enkele stevige nieuwkomers. In alle linies kwamen er verse krachten bij zodat de coach nu nog meer keuzemogelijkheden zal hebben. Ook de geblesseerde spelers zijn stilaan aan het terugkeren zodat de plaatsjes heel duur zullen worden.”