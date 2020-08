Asfaltwegen krijgen vanaf volgende week opknapbeurt CDR

02 augustus 2020

15u28 0 Wingene In de Pastorij-, Koolskamp- , Walbos- , Predikheren-, Sint-Pietersveld- en Sprietstraat wordt vanaf dinsdag 4 tot en met vrijdag 14 augustus gewerkt.

Deze werken passen binnen het structureel onderhoud van een 40-tal asfaltwegen in Wingene. In de Pastorijstraat wordt de toplaag vervangen vanaf ruwweg de aansluiting van de Schoolstraat tot net voorbij de drempel ter hoogte van de school.

Doorgaand verkeer zal door het optrekken van de putdeksels in de rijweg niet mogelijk zijn. De Pastorijstraat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer. Tegen zaterdag 8 augustus moet het karwei normaal afgerond zijn. De Gemenestraat, Koolskampstraat en Sprietstraat worden parallel aan de werken in de Pastorijstraat meegenomen.

Ter hoogte van de Walbosstraat wordt in de week van 4 augustus de fundering gefreesd. Doorgaand verkeer is er tijdelijk niet mogelijk. De afwerking staat samen met de grondige aanpak van de Predikherenstraat in de week van 10 augustus op het programma.

Bij goed weer wordt tot slot vanaf woensdag 5 augustus een slemlaag aangelegd in de Kleine Veldstraat, de Lammersdam en op de kruispunten Predikherenstraat/Balgerhoekstraat en Leendreef/Balgerhoekstraat.