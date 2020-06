Asfaltwegen in Wingene krijgen grondige onderhoudsbeurt Sam Vanacker

05 juni 2020

09u00 3 Wingene Een aannemer start op maandag 8 juni met de gefaseerde vernieuwing van 45 straten in Wingene. Het gaat om een structureel onderhoud van de asfaltwegen. Normaal zouden de weren tegen het einde van de zomervakantie moeten klaar zijn.

Onder andere de Predikherenstraat, Walbosstraat en Boterstraat in Zwevezele en de Pastorijstraat in het centrum worden hersteld. “Overal zal een nieuwe slijtlaag aangebracht worden om de levensduur van de straat te verlengen. Op plaatsen waar het asfalt erg beschadigd is, komt er nieuw asfalt en in sommige straten zal ook de fundering vervangen worden”, legt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V) uit. “Afwerken gebeurt overal met een laagje koud gegoten asfalt, waardoor de steentjes, die zorgen voor de stabiliteit, dezelfde dag nog vastzitten. Zo blijft de hinder zo beperkt mogelijk.”

De werken starten op maandag 8 juni en zouden voor 1 september moeten klaar zijn. Het gemeentebestuur investeert 535.000 euro in de werken. Een overzicht van alle straten die vernieuwd worden, vind je op www.wingene.be/asfalteringswerken. De aannemer zorgt voor de communicatie naar de bewoners over de bereikbaarheid van hun woning.