Asbest mag weer naar recyclagepark Sam Vanacker

10 augustus 2020

09u57 1 Wingene Vanaf maandag 17 augustus mag je opnieuw asbest naar het recyclagepark brengen. Ook de ophaling aan huis van plaatzakken wordt dan weer opgestart.

De voorbije coronamaanden kon je geen asbest meer brengen door het verbod op de verkoop van FFP2- en FFP3-maskers, die gereserveerd werden voor de zorgsector. Dat verbod is ondertussen opgeheven. “Dat betekent dat de verwijdering en de aanlevering van asbest op de recyclageparken opnieuw op een veilige manier kan verlopen, met voldoende beschikbaar veiligheidsmateriaal”, zegt milieuschepen Brecht Warnez (CD&V). “Om de drukte te vermijden, wordt wel aangeraden dit niet te doen op vrijdag en zaterdag. Hou er ook rekening mee dat sinds 1 januari de verplichting geldt om asbest in specifieke verpakking aan te brengen. Die koop je vooraf aan via de betaalzuil op het recyclagepark.”

Mirom Roeselare start op 17 augustus ook opnieuw de inzameling aan huis van plaatzakken. Hou er echter rekening mee dat nieuwe aanvragen pas eind dit jaar behandeld kunnen worden. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. De inzameling aan huis van containers wordt pas in de loop van 2021 heropgestart.