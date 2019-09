Apothekeres die ex-werkgevers voor 40.000 euro bestal, opnieuw terecht voor vervalste voorschriften Siebe De Voogt

20 september 2019

15u35 2 Wingene Een 54-jarige apothekeres uit Wingene riskeert in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke straf voor het vervalsen van twee voorschriften. Dinsdag werd C.V. al veroordeeld voor de diefstal van bijna 40.000 euro bij twee van haar ex-werkgevers.

C.V. (54) uit Wingene ging tussen november 2017 en april 2018 tot twee keer toe Dafalgan afhalen met een vervalst voorschrift. De feiten kwamen aan het licht, toen de arts op wiens naam de voorschriften stonden klacht indiende. Het parket startte een bemiddelingsprocedure op, maar die mislukte. V. kwam zich vrijdagmorgen zelf voor de rechter verantwoorden. “Ik heb in het verleden enkele operaties ondergaan”, vertelde ze. “Ik brak mijn rug, heb een barst in m’n bekken en heup en kamp met zware migraine. Ik heb die Dafalgan dus nodig.” V. betwistte dat ze zelf de voorschriften vervalste en stak de schuld op haar ex-man. Of de rechter het verhaal van de vrouw zal geloven, valt nog af te wachten. Dinsdag werd ze al veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel voor diefstallen bij haar ex-werkgevers. V. sjoemelde met het kassasysteem van Pharma2Care uit Zuienkerke en stal op die manier zo’n 37.000 euro. Bij twee apotheken in het Gentse liet ze dan weer medicatie leveren op naam van haar ex-werkgever, terwijl ze de goederen zelf ging ophalen. Ook toen al ging het onder meer om Dafalgan. V. blijft echter ontkennen dat ze met een verslaving kampt. Op 18 oktober kent ze haar straf in het nieuwe dossier.