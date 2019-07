Andy en Tanja nemen historische herberg

De Landsman over: “Hier dromen we al 20 jaar van” Sam Vanacker & Charlotte Degezelle

17 juli 2019

18u05 16 Wingene Herberg De Landsman in Zwevezele heeft nieuwe eigenaars. Andy Duyvejonck en Tanja Werbrouck baatten eerder café De Flasse uit op de Hille, maar toen ze hoorden dat de vorige eigenares op zoek was naar overnemers, aarzelden de twee geen seconde. Ze fristen het stokoude pand grondig op en zijn sinds deze week open.

De Landsman is niets minder dan een flinke brok Zwevezeelse cafégeschiedenis. Het volkscafé in de Landsmanstraat 20 - de straat is nota bene vernoemd naar het café - dateert al van 1901. In z’n 118-jarige geschiedenis telde De Landsman opmerkelijk genoeg slechts vier uitbaters. Henri Sabbe hield het café samen met zijn broer en zus een kleine veertig jaar open tot Victor Depré er met zijn echtgenote Germaine Deforche kwam wonen. Wijlen Victor Depré stond ruim vijftig jaar achter de tapkraan en vijfentwintig jaar geleden nam Christelle Vande Putte de zaak over en sinds vorig weekend zijn Andy en Tanja de nieuwe gezichten van de zaak.

“De Landsman is altijd al een deel van ons leven geweest”, vertelt Tanja (40). “Twintig jaar geleden was ons eerste huis in de Landsmanstraat en in die periode kwamen we regelmatig over de vloer. Toen al zagen we dat dit een pand was met enorm veel mogelijkheden. Andy en ik zijn pas drie jaar geleden gestart met estaminet De Flasse op de Hille, maar wanneer we hoorden dat Christelle overnemers zocht, aarzelden we geen seconde. Het pand bezoeken hoefde voor ons zelfs niet. We kenden het goed genoeg. Het pand ooit openhouden, daar droomden we al twintig jaar van.”

Vissen

Het koppel stak de voorbije vijf weken bijzonder stevig de handen uit mouwen om die droom te realiseren. “De toog is nieuw en ook de frigo’s en de keuken zijn vernieuwd, het kruipkeldertje en de voute zijn eruit, de veranda is volledig herbouwd, het sanitair is vernieuwd en het terras is helemaal opnieuw aangelegd”, legt Andy (42) uit. “Verder hebben we het bouwvallige schuurtje afgebroken en buiten ook een visputje aangelegd op de plek waar vroeger een oude aalput zat. De vissen die we in het putje aan De Flasse hadden zijn mee verhuisd met ons.”

Tijdens de werken hebben we zelfs de oude barkast van Victor Depré ontdekt achter een muur. Dat stukje geschiedenis hebben we helemaal terug in ere hersteld.” Tanja Werbrouck

Maar er werden ook enkele authentieke elementen behouden. “Zo is de vloer binnen nog hetzelfde gebleven en blijft ook het oude karrewiel naast de deur hangen”, zegt Tanja. “We hebben tijdens de werken zelfs de oude barkast van Victor Depré ontdekt achter een muur en die hebben we terug in ere hersteld.” Na verloop van tijd komt er ook een speeltuintje. “De Landsman ligt langs een populaire fietsroute en ook gezinnen zijn dus zeker welkom. Daarom is het terras trouwens ook volledig omheind. De kaart blijft hetzelfde als in onze zaak De Flasse. We hebben ambachtelijk roomijs en pannenkoeken, al is de kans groot dat we daar binnen een paar weken nog wat kleine snacks aan toevoegen.”

Feestzaal

Het nieuwe hoofdstuk voor De Landsman betekent ook een nieuwe bestemming voor café De Flasse op De Hille. “De Flasse is voortaan te huren als feestzaal. De toog en de frigo’s blijven er uiteraard staan, terwijl het meubilair ondertussen aangepast is aan feesten. Zo hebben we bijvoorbeeld enkele hoge tafels in huis gehaald.”

De Landsman is op woensdag en donderdag open vanaf 14 uur, op vrijdag vanaf 12 uur. Op zaterdag en zondag is de zaak open vanaf 10 uur. Maandag en dinsdag zijn de sluitingsdagen.