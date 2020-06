Amper jaar na veroordeling tot 21 jaar voor kasteelmoord krijgt André Gyselbrecht positief advies voor vrijlating met enkelband Siebe De Voogt

17 juni 2020

07u41

Bron: Het Nieuwsblad 26 Wingene Dokter André Gyselbrecht (69) heeft dinsdag aan de strafuitvoeringsrechtbank gevraagd om - mogelijk deze maand nog - vrij te komen met een enkelband. De gevangenis van Beveren zou alvast positief advies gegeven hebben, schrijft Het Nieuwsblad. Vorig jaar werd Gyselbrecht nog Dokter André Gyselbrecht (69) heeft dinsdag aan de strafuitvoeringsrechtbank gevraagd om - mogelijk deze maand nog - vrij te komen met een enkelband. De gevangenis van Beveren zou alvast positief advies gegeven hebben, schrijft Het Nieuwsblad. Vorig jaar werd Gyselbrecht nog veroordeeld tot 21 jaar cel in het dossier van de kasteelmoord.



Komt André Gyselbrecht een jaar na z’n veroordeling voor de kasteelmoord op z'n schoonzoon Stijn Saelens al vrij onder elektronisch toezicht? De kans bestaat volgens de krant Het Nieuwsblad. Zij schrijven woensdagmorgen dat Gyselbrecht dinsdag aan de strafuitvoeringsrechtbank gevraagd heeft om vrijgelaten te worden met een enkelband en de rest van z'n straf dus thuis uit te zitten.

Het is algemeen geweten dat “dokter André” een modelgevangene is, die veel respect heeft voor het gevangenispersoneel en de politie. De gevangenis van Beveren, waar hij al jaren opgesloten zit, zou op de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank dan ook positief advies gegeven hebben voor de enkelband. Mogelijk deze maand nog zou André Gyselbrecht kunnen vrijkomen. Hij werd in mei vorig jaar nog maar veroordeeld tot 21 jaar cel als opdrachtgever voor de moord op Stijn Saelens (34). De dokter zat lange tijd in voorhechtenis, waardoor hij nu al de kans krijgt om gunsten te vragen voor de strafuitvoeringsrechtbank. In februari kreeg hij al eens toestemming om een weekend de gevangenis te verlaten.