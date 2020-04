Alle bewoners Amphora getest: 40 van 149 bewoners hebben COVID-19 Sam Vanacker

10 april 2020

10u45 10 Wingene In rusthuis Amphora in Wingene zijn 40 van de 149 bewoners besmet met het coronavirus. Woensdag en donderdag werden alle bewoners getest en uit de resultaten blijkt dat zes bewoners besmet zijn die niet eerder bij de coronagroep zaten. Volgens Bernard Bruggeman van Woonzorggroep GVO zorgt de zekerheid voor rust binnen het rusthuis.

Begin deze week stond de teller nog op 27 besmette bewoners en 11 personeelsleden. Die aantallen zijn nu opgelopen naar respectievelijk 40 en 16. “Zes bewoners, die nochtans geen symptomen vertoonden, hebben positief getest. Die bewoners waren niet opgenomen in onze twee afgesloten leefgroepen, maar zaten sowieso preventief in quarantaine in hun kamers”, zegt Bruggeman. “Het gaat om mensen die twee weken geleden ook deel uitmaakten van de oorspronkelijke leefgroepen waar de eerste besmettingen werden vastgesteld. Zij werden nu ook overgebracht naar de gesloten afdelingen.”

“Dat er nog eens zes bewoners positief testten, heeft ons verbaasd en veertig bewoners is veel, maar gezien de omstandigheden kon het erger. Per slot van rekening is het nu al de derde keer dat we nieuwe besmettingen buiten de oorspronkelijke groep vaststellen. Dit bewijst nog maar eens hoe agressief en hoe snel het virus zich kan verspreiden en hoe belangrijk preventief testen is. Al wil ik ook benadrukken dat de besmette bewoners in het rusthuis voorlopig in relatief goede gezondheid zijn, zorgvuldig apart worden gehouden van niet-besmette bewoners en verzorgd worden met goed en veilig materiaal.”

Medewerkers voorlopig niet getest

Rest de vraag hoe het zit met de medewerkers, waar nu de teller op zestien besmettingen staat. “Voor we alle medewerkers testen, wachten we nog even op richtlijnen van de overheid”, zegt Bruggeman. “Sciensano is duidelijk wat betreft medewerkers met koorts of symptomen van het virus. Die moeten thuis blijven. Voor medewerkers die geen symptomen hebben en geen last van het virus, maar wel positief testen is op dit moment niet duidelijk of zij nog aan de slag kunnen blijven. Daar hopen we met de hele sector binnenkort een antwoord op te krijgen.”

Het belangrijkste volgens Bruggeman is dat dankzij het massaal testen van de bewoners de rust teruggekeerd is in Amphora. “De voorbije weken waren onzekere tijden, met de ene verrassing na de andere, zeker ook voor het personeel. Die onzekerheid leidt tot onrust. Maar nu hebben we tenminste zekerheid. Dat maakt een groot verschil op psychologisch vlak. De rust is weergekeerd.”