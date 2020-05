Aldegondisommegang afgelast Sam Vanacker

08 mei 2020

11u08 0 Wingene Het coronavirus spaart ook de kerkelijke diensten niet. De jaarlijkse noveen en de ommegang ter ere van Sint-Aldegondis in Zwevezele zijn afgelast. Dat laat priester Marc Vantyghem weten. Al is de kerk wel elke dag open in juni.

“In deze uitzonderlijke crisis geldt allereerst de gezondheid van iedereen. Tot onze spijt kan de jaarlijkse noveen ter ere van Sint-Aldegondis, die gepland stond van 7 tot 15 juni, niet plaatsvinden”, aldus Vantyghem. “Ook de gekende ommegang wordt geannuleerd. Maar we bieden wel een alternatief aan. Om de spreiding van mensen die naar te kerk komen aan te moedigen, gaan we de hele junimaand Sint-Aldegondis in de kijker plaatsen in de kerk. De kerk zal elke dag open zijn en men kan er terecht voor gebed en persoonlijke devotie.”