Agentschap Natuur en Bos gaat minder snel kappen: “Boodschap in Brussel is aangekomen” Sam Vanacker

25 oktober 2019

13u55 2 Wingene Het Agentschap voor Natuur en Bos neemt gas terug in het kappen van bomen in de eigen bossen. Het tempo en de schaal wordt teruggeschroefd. Christophe Depamelaere, die eerder naar de rechter stapte tegen de geplande kap in het Vagevuurbos, spreekt van een mijlpaal in het Vlaams milieubeheer.

Het agentschap doet de bijsturing na aanhoudend protest van burgers die het grootschalige rooien ervaren als een verminking. “Vanwege de efficiëntie hebben we de jongste jaren soms grote kappingen in één keer doorgevoerd”, zegt Stefan Borry, hoofd van de afdeling terreinbeheer van ANB in de kranten van het Mediahuis. “De slinger is wellicht wat doorgeslagen. We begrijpen dat sommige ingrepen de bosbezoekers bruuskeren. Daarom zullen we vanaf nu geleidelijker te werk gaan. Al staat de kap zelf niet ter discussie. Een gevarieerder bos biedt meer levenskansen aan uiteenlopende diersoorten en is robuuster.” Het ANB zal tegelijk zijn communicatie beter verzorgen om de ingrepen meer te duiden en verteerbaar te maken bij het publiek.

Lichtpunt

Een van de burgers die met veel ijver protesteerde, is Christophe Depamelaere. Hij nam in mei de wapens op tegen de geplande kap van elfduizend bomen in de Vagevuurbossen op de grens tussen Wingene en Beernem. Door zijn toedoen werd de kapmachtiging geschorst door de Raad van State en met enkele medestanders richtte hij ondertussen de vzw Bescherm Bomen en Natuur op. “We zijn verheugd met de aanpassing van het beleid door het Agentschap Natuur en Bos. Het gezond verstand van hoofdbeheerder Stefaan Borry is een lichtpunt in de duisternis. Het is weliswaar nog maar een begin, maar toch ben ik ervan overtuigd dat de boodschap in Brussel aangekomen is. Dit is een mijlpaal voor het Vlaams milieubeheer.”