Agentschap Natuur & Bos reageert na onrust: “We kappen 7.314 bomen, maar overwegend uitheemse soorten” VDI

23 mei 2019

15u54

Bron: VDI 7 Wingene Twee dagen na de onrust die ontstond over de geplande bomenkap in de Vagevuurbossen geeft het Agentschap Natuur & Bos meer uitleg. Waar bezorgde inwoners het hadden over 11.000 bomen, heeft ANB het nu over ‘maar’ 7.314 bomen.

De kap kadert in een bosbeheersplan dat in 2007 voor twintig jaar ver uitgestippeld werd. “Dit levert een grotere variatie in het gebied op en een hogere natuurwaarde”, vertelt woordvoerster Griet Buyse. “Daarnaast planten we in en rond het Vagevuurbos ook nieuwe bomen aan. We begrijpen de bezorgdheden van de buren, maar willen verduidelijken dat er geen bos- en natuurgebied verdwijnt. Het beeld na de kapwerken ziet er inderdaad niet zo fraai uit, maar ervaring leert dat de meeste bezoekers op termijn tevreden zijn van het resultaat.”

Waar ANB aanvankelijk 11.000 bomen zou kappen die ook in een openbare houtverkoop zou stoppen, komt ze na gesprekken met buurtbewoners daar nu deels op terug. “Eén van de drie loten stellen we voorlopig uit om de alles beter in de tijd te spreiden en ook opdat we inwoners beter te kunnen informeren”, aldus Klaar Meulebroeck van ANB.

We kappen overwegend uitheemse bomen. Dit zijn bomen die hier in het verleden niet spontaan zijn gekomen, veel minder soorten insecten en vogels huisvesten en dus ecologisch minder interessant zijn Griet Buyse

Dunningen

De geplande kappingen gaan om ‘dunningen’ in naaldhoutbestanden van grove den, douglas en lork en Amerikaanse eik. “Dunnen is het wegnemen van bomen ten voordele van bomen die we willen behouden, namelijk de toekomstbomen”, verduidelijkt Buyse. “ Deze delen van het bos worden omgevormd naar bos dat voornamelijk bestaat uit inheems loofhout. Er worden dus overwegend uitheemse bomen gekapt. Dit zijn bomen die hier in het verleden niet spontaan zijn gekomen en veel minder soorten insecten en vogels huisvesten, dus ecologisch minder interessant zijn. Door te dunnen, creëren we licht voor toekomstbomen, die volop kunnen uitgroeien tot dikke bomen.

Heideherstel

Op andere plaatsen in het gebied is het herstel van onder andere zeldzame heiderelicten voorzien. Hiervoor wordt in de toekomst een oppervlakte van 5,4 hectare ontbost. “In de plaats krijgen we dan unieke heidevegetatie en de soorten die hier in thuishoren, zoals de levendbarende hagedis, de boompieper en allerlei insecten”, gaat Buyse verder.

Bosuitbreiding

Natuur & Bos wil ook het boscomplex van Bulskampveld-Vagevuurbos verder versterken. “Het Vagevuurbos is al flink gegroeid sinds de aankoop door de Vlaamse overheid in 1998: van 188 naar 236 hectare. Sindsdien werd ook al veertien hectare extra bebost. In 2017 werd bijvoorbeeld drie hectare bebost op de Dag van Natuur in het St-Pietersveld. Ook dit jaar komt er nog een stukje bos bij. In de nabije toekomst zal ter compensatie van het geplande heideherstel ook 6,8 hectare bebost worden rond het boscomplex Vagevuurbos en Bulskampveld.”