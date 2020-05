Afvalstickers opnieuw te koop in gemeentehuis CDR

05 mei 2020

Door een prijsstijging van de restafvalzakken moet je een afvalsticker kleven op je oude zakken, maar in tijden van corona werd de verkoop van die stickers halfweg maart tijdelijk opgeschort. Er volgde zelfs een oproep om je oude restafvalzakken even in de kast te laten, en over te schakelen op nieuwe zakken. Maar voor wie nog een voorraadje oude restafvalzakken heeft liggen, is er goed nieuws. De afvalstickers zijn vanaf woensdag 6 mei opnieuw te koop in het Wingense gemeentehuis. Je moet wel eerst een afspraak maken via www.wingene.be/afspraken of via 051/65.00.70. Je kan wel enkel met bancontact of contactloos betalen, cash is niet mogelijk. Vanaf maandag 11 mei kan je de stickers ook kopen op het recyclagepark, maar enkel in combinatie met het lossen van afvalstoffen. Maar dringend is de aankoop niet. De oude vuilniszakken blijven met sticker nog tot eind 2021 geldig. Intussen kan je nieuwe zakken aankopen en gebruiken.