Acht bevestigde besmettingen in woon-en zorgcentrum Amphora, ook vijf bewoners getroffen Sam Vanacker

28 maart 2020

11u55 16 Wingene In woon-en zorgcentrum Amphora in Wingene zijn er acht bevestigde gevallen van COVID-19. Het gaat om drie medewerkers en vijf bewoners. Een bewoner en een medewerker zijn ondertussen opgenomen in het ziekenhuis.

“Ondanks onze doorgedreven hygiëne en strikte maatregelen bij bewoners en medewerkers, werd het coronavirus bij verschillende medewerkers van diverse leefgroepen en een bewoner in ons woonzorgcentrum vastgesteld”, zegt Bernard Bruggeman, gedelegeerd bestuurder van woonzorggroep GVO. “Vrijdag ging het om vier bevestigde besmettingen, maar in de loop van zaterdagochtend kwamen er daar nog eens vier bevestigde besmettingen bij. Een van de bewoners is opgenomen in het ziekenhuis, maar die persoon had eerder al andere gezondheidsklachten. Een van de drie medewerkers is ook opgenomen in het ziekenhuis. De andere twee medewerkers zijn thuis in ziekteverlof.”

Volgens Bruggeman stellen vier van de vijf getroffen bewoners het goed. “Het gaat voorlopig om lichte symptomen en in overleg met de coördinerende arts werd beslist dat een opname voorlopig niet aan de orde is. Wel hebben we vier van de vijf leefgroepen van het woonzorgcentrum preventief in quarantaine geplaatst. De bewoners worden verzorgd op de kamers door ons coronateam.”

Twee keer per dag wordt de temperatuur van iedereen gemeten. Zo werd deze week ontdekt dat een van de medewerkers koorts had. Die persoon werd meteen naar huis gestuurd. Toen al liepen al onze medewerkers trouwens rond met een mondmasker. Bernard Bruggeman

“Hoe het virus binnen geraakt is? Dat moet via een van de medewerkers gebeurd zijn. Andere mogelijkheden zijn er niet. Enige lichtpuntje is dat we het snel ontdekt hebben. Twee keer per dag wordt de temperatuur van iedereen gemeten. Zo werd deze week ontdekt dat een van de medewerkers koorts had. Die persoon werd meteen naar huis gestuurd. Toen al liepen al onze medewerkers trouwens rond met een mondmasker. Nu is het zaak om de besmetting in te dijken. Wij volgen de situatie nauwgezet op en garanderen dat alles in het werk wordt gesteld om verdere verspreiding te voorkomen. Bovendien verzekeren we dat alle bewoners met de juiste zorg en warmte worden omringd.”

In wzc Amphora in Wingene verblijven 120 bejaarden. De overkoepelende woonzorggroep GVO runt tien rusthuizen in Vlaanderen. Amphora in Wingene is het eerste rusthuis van de groep dat getroffen is door het virus.