Aaron Vandendriessche en SKV Zwevezele ontvangen City Pirates: “Bekermatchen zijn altijd speciaal” Philippe Bourez

17 september 2020

09u52 0 Wingene Zaterdagavond om halfacht ontvangt tweedenationaler SKV Zwevezele in de Beker van België de Antwerp se tweedenationaler City Pirates. De ploeg van coach Hans Cornelis wist zich vorig weekend te plaatsen door na een brilscore en het nemen van de strafschoppen (2-4) bekerspecialist FC Mandel United uit te schakelen.

“Het was een deugddoende kwalificatie”, stelt de 29-jarige Aaron Vandendriessche. “Vorig seizoen hadden we in de duels met Mandel United nooit het geluk aan onze zijde, maar nu hebben we in de Izegemse Skyline Arena sportieve weerwraak genomen. Het was een geladen, maar erg evenwichtige partij waarin beide teams prima kansen kregen, maar finaal werd er niet gescoord en toonden we ons iets efficiënter in het nemen van de strafschoppen. Het is leuk dat we nu voort kunnen bekeren, want dergelijke wedstrijden zijn toch altijd iets speciaal. Nog twee keer winnen en dan zouden we een eersteklasser als tegenstander kunnen krijgen”, weet de ex-speler van Winkel Sport, VV Koksijde en de jeugd van KV Oostende, die in Zwevezele aan zijn derde seizoen bezig is. “Zaterdagavond zullen we alvast onze Antwerpse opponent met lege handen huiswaarts proberen te sturen, maar dat wordt zeker en vast geen sinecure.”

Competitiestart op woensdag

“In principe openden we zaterdagavond de competitie met een thuismatch tegen VK Ninove, maar door ons bekeravontuur is die match uitgesteld naar woensdagavond 23 september. Het wordt dus een heel drukke week met drie duels met achtereenvolgens City Pirates, Ninove en Sparta Petegem”, weet de in Kortemark woonachtige leraar algemene vakken. “De kern wijzigde niet zo veel, de meeste kernspelers bleven aan boord. Er is ook gericht aangekocht. De nieuwkomers geven één voor één een meerwaarde voor het team. Op zowat alle plaatsen is er nu een dubbele bezetting waardoor er voor de plaatsjes in het eerste elftal hard zal moeten geknokt worden. Naast die beker kijken we uiteraard al lange tijd uit naar de competitie. Met Winkel, Knokke en Mandel United missen we enkele mooie streekduels, maar tweede nationale A blijft voor ons nog een heel interessante en boeiende reeks met derby’s tegen onder meer Harelbeke, Gullegem, Menen en Westhoek. Op dit moment is het moeilijk in te schatten hoe de waardeverhoudingen in de reeks zullen liggen.”