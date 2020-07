Aantal West-Vlaamse mantelzorgers in stijgende lijn Valentijn Dumoulein

17 juli 2020

18u07 6 Wingene In zeven jaar zijn er in West-Vlaanderen een derde mantelzorgers bij gekomen. Nu zijn er 34.108 in onze provincie actief. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij welzijnsminister Wouter Beke.

Mantelzorgers verstrekken zorg voor iemand in de nabije omgeving die ziek of hulpbehoevend is. Waar er in 2013 nog 26.154 geregistreerde mantelzorgers actief waren, zijn er in 2019 al 34.108 geregistreerd. “Heel wat steden en gemeentes hebben deze groei mee mogelijk gemaakt door promotiecampagnes of het optrekken en bekendmaken van de mantelzorgpremie”, zegt Brecht Warnez. “Anderzijds brengt de steeds groter wordende groep van de oudere bevolking ook meer nood aan meer mantelzorgers met zich mee.”

Lichtervelde sterkste stijger

Gemiddeld zijn er in West-Vlaanderen 28 mantelzorgers per 1.000 inwoners. Uitschieter is Koekelare, waar momenteel 357 mensen geregistreerd zijn. In Spiere-Helkijn zijn er procentueel het minst, slechts 14 op 1.000. Lichtervelde is de sterkste stijger en zag het aantal mantelzorgers tussen 2013 en 2019 met 31 procent stijgen. De gemeente heeft maandelijks een mantelzorgcafé. Verder blijkt dat 63 procent van de West-Vlaamse mantelzorgers een vrouw is. Een goede 10.000 mantelzorgers zijn de echtgenoot/echtgenote of partner. Tien procent zijn de (schoon)moeder of (schoon)vader. Zestig procent van de zorgbehoevenden is 75 jaar of ouder.

Top 5 aantal mantelzorgers per gemeente

Brugge: 3.320

Roeselare: 1.839

Oostende: 1.797

Kortrijk: 1.690

Ieper: 1.183