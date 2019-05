Aantal inbraken en ongevallen in Wingene dalen, meldingen internetfraude stijgen Sam Vanacker

28 mei 2019

14u45 0 Wingene Het aantal inbraken in Wingene is vorig jaar relatief laag gebleven, maar daar staat tegenover dat de meldingen van internetfraude bijna verdubbeld zijn. “Zelden tot nooit krijgen we via het buurtinformatienetwerk info door. Nochtans is alles welkom. Hoe meer we weten hoe liever”, roept korpschef Claude Vandepitte op.

Vandepitte startte met het goede nieuws. “De ongevallen zitten in dalende lijn. De ongevallen die er wel zijn, hebben doorgaans alleen stoffelijke schade. Het laatste dodelijke ongeval in Wingene dateert zelfs al van 2015. Daar staat tegenover dat het aantal strafrechtelijke inbreuken licht gestegen is van 441 in 2017 naar 512 in 2018. Zo waren er vorig jaar 23 fietsdiefstallen en 30 winkeldiefstallen, tegenover respectievelijk 14 en 10 in 2017. Beide fenomenen hebben we echter in de kiem kunnen smoren.”

Internetfraude

“Qua inbraken stond de teller in 2018 op 40. Elke inbraak is er een te veel en ik ga dat cijfer niet minimaliseren, maar al bij al valt dat best mee. Zeker als we vergelijken met 2016, toen er nog 75 inbraken waren. Aan de andere kant zien we dat internetfraude een hoge vlucht begint te nemen. In 2018 hebben we dubbel zoveel meldingen binnen gekregen als in 2017, terwijl vermoedelijk ook een groot aantal feiten onder de radar blijft. Ter illustratie: in de eerste vijf maanden van dit jaar is er al 150.000 euro verloren gegaan bij de gedupeerden.”

Buurtinformatienetwerken

Op vraag van de gemeenteraad schetste de korpschef ook zijn visie op de buurtinformatienetwerken in de gemeente. “Vandaag worden die centraal aangestuurd en vertrekt er elke twee maanden een mail met preventieve info naar de coördinatoren. Maar doorgaans blijft het bij eenrichtingsverkeer. Zelden tot nooit krijgen wij via dat kanaal info door. Nochtans is alles welkom. Hoe meer we weten hoe liever. Daarom gaan we de werking van de BINs decentraliseren en proberen aan te zwengelen, in de hoop dat mensen sneller verdachte handelingen melden. Anderzijds moet het initiatief ook vanuit de burgers zelf komen. Sociale media kunnen handig zijn, maar tegelijk brengen die ook risico’s met zich mee. Loze verdachtmakingen de wereld insturen, is gevaarlijk. Als sociale media met respect voor de privacy en volgens de regels van de kunst gebruikt worden, kunnen ze wel een meerwaarde vormen.”