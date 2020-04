Aantal besmettingen in Amphora lijkt gestabiliseerd Sam Vanacker

07 april 2020

17u03 0 Wingene Het aantal bevestigde gevallen van COVID-19 in woon-en zorgcentrum Amphora in Wingene lijkt gestabiliseerd. De teller staat nu op 27 bewoners en 11 personeelsleden. Dat isalle bewoners en personeelsleden er getest. Ook wie geen symptomen vertoont. Het aantal bevestigde gevallen van COVID-19 in woon-en zorgcentrum Amphora in Wingene lijkt gestabiliseerd. De teller staat nu op 27 bewoners en 11 personeelsleden. Dat is een kleine stijging sinds 30 maart , maar er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens. Vanaf vandaag wordenbewoners en personeelsleden er getest. Ook wie geen symptomen vertoont.

Sinds de eerste acht bevestigde besmettingen op zaterdag 27 maart steeg het aantal besmettingen elke dag zienderogen. Op zondag waren al 20 besmettingen, de dag nadien waren dat er al 28. Het woonzorgcentrum implementeerde meteen strenge quarantainemaatregelen. “De situatie is nu gelukkig stabiel”, zegt gedelegeerd bestuurder Bernard Bruggeman van woonzorggroep GVO. “In het begin is een bewoner overleden, maar die persoon leed al aan andere aandoeningen. Twee bewoners werden dat eerste weekend ook in het ziekenhuis opgenomen. Sindsdien zijn er geen overlijdens of nieuwe opnames meer geweest.”

Preventief testen essentieel

Volgens Bruggeman bewijst de situatie in Amphora hoe belangrijk het is om preventief te testen. “Enerzijds hebben we de besmette bewoners meteen in een aparte leefgroep ondergebracht, maar op eigen initiatief hebben we ook alle bewoners die in dezelfde gang verbleven als de besmette bewoners preventief getest. Dat is essentieel gebleken om de verspreiding tegen te gaan. Toen bleek dat dertien op de vijftien bewoners die we hadden getest positief waren, ook al hadden ze geen symptomen. Daarop hebben we een oproep gelanceerd om preventief te testen. Directeur Hans De Clerck mocht die oproep zelfs herhalen bij de koning. Dat de overheid nu elfduizend coronatesten verdeelt aan de Vlaamse woonzorgcentra juichen we uiteraard toe. Het is een belangrijke eerste oefening, maar nu moet ook doorgezet worden.”

Zeven procent

Eerder vandaag trok VUB-professor Dirk Devroey daarover ook al aan de alarmbel. “11.000 testkits voor de Vlaamse woonzorgcentra is een begin, maar hiermee gaan we slechts zeven procent van de rusthuizen testen”, waarschuwt Devroey. “Als we niet snel – lees: vandaag – starten met het testen van álle bewoners en personeelsleden in álle woonzorgcentra, dan dreigt de situatie helemaal te ontsporen en moeten we niet schrikken wanneer we de helft van de bewoners verliezen aan Covid-19.”

Nog voor bekend raakte dat er elfduizend tests uitgedeeld zouden worden, bestelde Amphora trouwens al nieuwe testkits. “Het is erg druk geweest en de medewerkers van onze groep zijn twee dagen op rij vergeten de cijfers door te sturen naar het Agentschap Zorg en Gezondheid, waardoor Amphora nu niet meteen een beroep kan doen op de testkits van de overheid. Maar we hadden zelf al een partij besteld en die is geleverd, dus op zich maakt het weinig uit dat we niet bij de eerste selectie zitten. Vandaag en morgen worden alle medewerkers en alle bewoners hier preventief getest.”

In wzc Amphora verblijven 149 bewoners. Er werken honderd mensen.