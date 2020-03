Aanleg padelterreinen TC Aquila gestart Sam Vanacker

26 maart 2020

13u54 1 Wingene Op het sportpark in Wingene zijn deze week de grondwerken voor de aanleg van drie nieuwe padelterreinen gestart. Later dit jaar worden ook de bestaande tennisvelden van TC Aquila overkapt, waardoor je er straks het hele jaar door kunt tennissen.

Tennisclub TC Aquila maakte begin december 2019 de plannen voor de padelterreinen en de overkapping bekend. Oorspronkelijk was het de bedoeling om eerst de tennisvelden te overkappen en daarna de padelterreinen aan te leggen, al werd die volgorde achteraf omgedraaid. “De grondwerken voor de padelterreinen zijn deze week van start gegaan. TC Aquila sloot daarover een overeenkomst met de gemeente”, zegt sportschepen Lieven Huys (CD&V). “Padel is een mix van tennis en squash en is op vlak van sport de laatste nieuwe trend. Als de werken vlot verlopen, zijn de padelterreinen tegen begin mei al klaar voor gebruik.”

Na de zomervakantie starten dan de werken om de vier bestaande tennisterreinen te overkappen. “We gaan daarvoor gebruik maken van een vaste tentenconstructie”, zegt Tom Deprez, voorzitter van TC Aquila. “Weer of geen weer, in Wingene spelen we vanaf dan het volledige jaar door tennis. Zonder onvoorziene omstandigheden worden deze werken tegen half november afgerond.”

Door de werken is het sportpark van Wingene tot begin mei niet toegankelijk via de ingang in de Rozendalestraat en via het wandelpad langs de tennis. Het sportpark is momenteel het vlotst toegankelijk via de parking aan recreatiebad de Alk in de Beernemstraat.