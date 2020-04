943 tachtigplussers kregen al een telefoontje dankzij ‘Warm Wingene’: “Eenzaamheid is nu groter” Sam Vanacker

02 april 2020

11u53 0 Wingene De ‘Babbellijn’ voor tachtigplussers die in het leven geroepen werd door de crisiscel van de gemeente zit op kruissnelheid. Vrijwilligers belden ondertussen al 943 tachtigplussers op, waarvan 373 alleenstaanden. Uit de gesprekken blijkt dat praktische hulp prima verloopt, maar dat de eenzaamheid wel groter is door de coronamaatregelen.

Een kleine twee weken geleden al werd het hulpplatform ‘Warm Wingene’ opgericht. Daarmee wou het gemeentebestuur in de eerste plaats de vragen van hulpbehoevenden koppelen aan het aanbod van vrijwilligers. Daarnaast werd ook een babbellijn opgericht waarbij zorgvrijwilligers de alleenstaande ouderen thuis opbellen om te polsen naar eventuele noden, maar ook om gewoon een luisterend oor te bieden.

“Uit de babbels horen we dat het briefje dat we in elke bus stopten heeft gewerkt”, zegt schepen Brecht Warnez (CD&V). “Heel wat buren maar uiteraard ook familie helpen de tachtigplussers om hun boodschappen te doen. Hierdoor zijn er eigenlijk weinig mensen die niemand vonden om hun boodschappen te doen. Zeven senioren gaven aan iemand te zoeken om boodschappen te doen. We hebben voor hen een vrijwilliger gezocht. Dat is gelukt, want we hebben ondertussen vijftig vrijwilligers die klaar staan om boodschappen te doen.”

“Waar mensen elkaar praktisch dus vlot helpen, horen we in de telefoontjes wel dat de eenzaamheid groter is. Ongeveer 1 op 3 vraagt aan onze vrijwilligers of ze nog eens willen terugbellen voor een gesprekje. We blijven dus ook andere inwoners van onze gemeente oproepen om eens een telefoontje of via een kaartje te versturen naar hun familie of vrienden.”