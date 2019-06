80 uur werkstraf voor hallucinante aanval op buurvrouw Bart Boterman

21 juni 2019

11u57 0 Wingene Een voormalige bewoner van de Belgiëlaan in Zwevezele is tot 80 uur werkstraf veroordeeld voor een hallucinante aanval op zijn buurvrouw in april 2016. Het slachtoffer liep wervelfracturen, gebroken ribben, een gebroken oogkas en een zware hersenschudding op. Beklaagde Filiep V. moet de vrouw 4.500 euro schadevergoeding betalen.

De sfeer in de wijk Belgiëlaan in het gehucht Hille zat jaren onder het vriespunt. De politie moest sinds 2010 tientallen keren per jaar tussenkomen voor allerlei burenruzies. Telkens was beklaagde Filiep V. (56) een van de betrokkenen. In 2012 werd de man al veroordeeld voor slagen en verwondingen aan dezelfde vrouw die hij in april 2016 zwaar toetakelde. Aanleiding van de agressie was zijn zoon die gespuwd had naar de buurvrouw, waarop ze hem allerlei verwijten naar het hoofd slingerde.

“De beklaagde sprong vervolgens over de omheining en takelde mijn cliënte toe. Hij duwde haar op de grond en begon met zijn volle gewicht te stampen op haar hoofd en haar rug. Het gevolg was meerdere wervelfracturen, gebroken ribben, een gebroken oogkas en een zware hersenschudding. Mijn cliënte kampt nu nog altijd met fysieke en mentale gevolgen”, pleitte Filip De Reuse, advocaat van het slachtoffer. Het openbaar ministerie vorderde zeven maanden cel en een boete. De raadsman van beklaagde Filiep V. stelde dat burenruzies nooit door slechts één partij ontstaan. Zo heeft de vrouw van Filiep V. in maart 2017 ook klacht ingediend tegen het slachtoffer.

Rust teruggekeerd

De advocaat vroeg een werkstraf en de rechter ging daar op in, dinsdagmorgen tijdens de uitspraak van het vonnis. Tachtig uur werkstraf is zijn deel. Voert hij dat niet uit, moet hij wel 8 maanden de cel in. Het slachtoffer heeft recht op 4.500 euro schadevergoeding. Ondertussen is de rust in de wijk teruggekeerd nadat de beklaagde is verhuisd naar de Lavoordestraat in Wingene.