4,4 miljoen euro extra investeringsmiddelen voor Wingene dankzij nieuw Vlaams regeerakkoord SVR

01 oktober 2019

16u30 3 Wingene De 64 West-Vlaamse gemeentebesturen krijgen dankzij het nieuwe regeerakkoord alles samen 245 miljoen euro extra om te investeren in hun gemeente. Wingene zou daar 4,4 miljoen euro van krijgen.

Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA) maakte de cijfers vandaag bekend. Zijn partijgenoot Pieter-Jan Verhoye, oppositieraadslid in Wingene, laat weten dat er alvast 2,78 miljoen euro via de aangepaste responsabiliseringsbijdrage naar Wingene gaat. Maar daar stopt het niet. Volgens Wingens schepen Brecht Warnez (CD&V) gaat het zelfs om 4,4 miljoen euro omdat de gemeenten ook extra geld krijgen voor het onderhoud van de open ruimte die ze bezitten en moeten onderhouden. Zeker in West-Vlaanderen passeren veel gemeenten daardoor nog eens langs de kassa.

Volgens de N-VA van Wingene-Zwevezele moet het extra geld gebruikt worden voor wegenwerken. “De meerjarenplanning moet nog op de gemeenteraad komen, maar het gemeentebestuur heeft al in het verleden haar voorkeuren voor deze legislatuur bekend gemaakt. Voor N-VA Wingene-Zwevezele focussen we ons graag op de kerntaken van het lokale bestuur. Een perfect voorbeeld hiervan is het aanpakken en vernieuwen van de Ruiseledesteenweg, want daar zijn de afgelopen maanden veel ongevallen gebeurd”, weet Verhoye.