35 wegenwerken in West-Vlaanderen lopen vertraging op door coronavirus Sam Vanacker

22 mei 2020

12u48 0 Wingene 35 wegenbouwprojecten in West-Vlaanderen, van nieuwe fietspaden in Alveringem tot de heraanleg van een kruispunt in Zwevegem, liepen of lopen vertraging op door het coronavirus. Dat meldt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Op vraag van Warnez (CD&V) maakte Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) bekend dat er in West-Vlaanderen minstens 35 verschillende wegenwerken van de Vlaamse overheid vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis. Sommige wegenwerken zijn later opgestart, andere lagen een tijd stil of werden integraal uitgesteld. “Zelf heeft de overheid geen enkele werf stilgelegd”, zegt Warnez. “De werven werden door de aannemers zelf stilgelegd om verschillende redenen. Te weinig personeel of gebrek aan materialen zoals beton en asfalt waren de grootste boosdoeners.”

Minder verkeer

“Veel werven zijn ondertussen gelukkig terug opgestart. Doordat er minder verkeer is, is het veiliger werken en ook voor de weggebruiker is dit beter omdat er minder kans is op files. De aannemers doen hun best om zich aan de veiligheidsmaatregelen te houden”, aldus nog Warnez. “Ook de overheid spant zich in en voorziet de mogelijkheid tot tussentijdse betalingen, korte betalingstermijnen, het afzien van vertragingsboetes, het gebruik van voorschotten en een tussenkomst in de meerkost voor het extra woon-werkverkeer door de maatregel van social distancing.”

De lijst van werken die trager dan voorzien werden uitgevoerd of integraal uitgesteld is bijzonder lang. Het gaat onder meer om de Sint-Rijkersstraat in Alveringem, de Sint-Jorisstraat in Beernem, de Ringlaan in Wenduine, nieuwe bushaltes in De Haan, een kruispunt in Eernegem, een nieuwe op-en afrit in Gistel, de markt in Wijtschate, de Provincieweg in Houthulst, de Oostrozebekestraat in Ingelmunster, de Kalvekeetdijk in Knokke en de Groenestraat in Kortemark, de ring rond Kortrijk, de Bikschotestraat in Langemark, de Brugsesteenweg in Middelkerke, de voetpaden en de Albert I-laan in Nieuwpoort, de N34 en de ring in Oostende, de Fransvlaanderenweg in Poperinge, de dorpskernvernieuwing in Reningelst, de renovatie van de bruggen over de E403 in Roeselare, de herstelling van de ring rond Tielt, betonvakken in Westrozebeke, de Beernemsteenweg in Wingene, de Ronsestraat in Zeebrugge, de Beselarestraat in Zonnebeke en de Oudenaardsesteenweg in Zwevegem. De vertraging varieert van een week tot enkele maanden.