260 zonnepanelen op sporthal Zwevezele Sam Vanacker

06 november 2019

16u45 3 Wingene Nadat eerder al zonnepanelen geïnstalleerd werden in het sportpark van Wingene is nu ook het sportpark van Zwevezele aan de beurt. Op sporthal de Zwaluw worden deze week 260 zonnepanelen geïnstalleerd.

De gemeente investeert tachtigduizend euro in het project. “De sporthallen in Wingene en Zwevezele zijn druk bezet en slorpen veel energie op. Investeren in groene energie is dus een logische keuze”, zegt sportschepen Lieven Huys (CD&V). “Zeventig procent van de opgewekte zonne-energie wordt meteen gebruikt om het elektriciteitsverbruik op te vangen. Zo verdienen we in amper 7,5 jaar de investering terug”, vult milieuschepen Brecht Warnez (CD&V) aan.

Wingene investeert ook de komende jaren nog verder in groene energie. Zo zal de verlichting van sporthal De Tuimelaar volgend jaar vervangen worden door LED-verlichting. De omschakeling naar groene energie kadert in het Europese burgemeestersconvenant dat Wingene samen met Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Ruiselede en Tielt ondertekende. Doelstelling is tegen 2030 minstens veertig procent minder CO2 uit te stoten.