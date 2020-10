2.000 euro boete voor het jarenlang illegaal vangen van vinken

14u15 0 Wingene Een 62-jarige man uit Wingene is veroordeeld omdat hij jarenlang vinken lokte en illegaal ving met een net in zijn tuin. Hij plaatste de vogels nadien in zijn volière.

De inspectiedienst van het Agentschap voor Natuur en Bos bood zich op 25 november vorig jaar aan bij de man met een visitatiemachtiging. Achteraan de woning vonden ze een net van twee op negen meter. In het net hingen enkele verstrikte vinken. Daar achter stonden twee ijzeren spillen in de grond die voorzien waren van haken. Dat is bedoeld om er lokaas en lokkooitjes aan te hangen. In de volière van de man vond de inspectiedienst 19 vinken en nog andere vogels. Ook op zijn zolder werden nog veerklemmen en vangkooitjes gevonden. De man gaf spontaan toe dat hij al zo’n 50 jaar vogeltjes vangt. “Hij doet het uit pure liefhebberij”, pleitte zijn advocaat. “Eens hij een vogeltje gevangen heeft, plaatst hij het in zijn volière en verzorgt hij dat diertje goed. Geen van de vogels had ook een ringetje om. Er was dus geen enkel commercieel aspect mee gemoeid.” De man moet nu een geldboete van 2.000 euro betalen.