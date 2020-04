14 flitspalen in West-Vlaanderen veranderen in trajectcontroles: dit zijn de locaties Sam Vanacker

14 april 2020

08u19 28 Wingene Bovenop de aankondiging dat er in West-Vlaanderen zes nieuwe trajectcontroles in de maak zijn, komen er dit jaar nog eens veertien trajectcontroles bij in onze provincie. Het gaat om veertien locaties waar nu al flitspalen staan. Dat meldt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V).

Veertien flitspalen in Brugge, Diksmuide, Menen, Ieper en Oostende zullen worden vervangen door trajectcontoles. Zes daarvan zijn al opgeleverd, de overige acht zijn in voorbereiding van uitvoering. Dat maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) bekend op vraag van Brecht Warnez.

Volgens Warnez is het nieuws een goede zaak voor de verkeersveiligheid. “Trajectcontroles leveren een rustiger en veiliger wegbeeld op, veel meer dan flitspalen dat doen. Iedereen weet dat iemand aan een flitspaal wel vertraagt, maar daarna weer sneller gaat rijden. Met een trajectcontrole vermijden we dat.”

De nieuwe trajectcontroles komen in Brugge (N009, opgeleverd), Diksmuide (N369, N369, N035, N035 en N363, alle vijf opgeleverd), Menen (N058, in voorbereiding), Ieper (N058 en N336, in voorbereiding), Oostende (N313, N038, R031, N308, N033, in voorbereiding). De trajectcontroles die al opgeleverd zijn, zullen in het tweede kwartaal van 2020 al werken. Voor de trajectcontroles in voorbereiding wordt op dit najaar gemikt.

Zes nieuwe locaties

Zoals eerder aangekondigd zijn er ook zes nieuwe locaties geselecteerd voor het plaatsen van trajectcontroles. “Het gaat om de Torhoutsesteenweg en de Bruggestraat in Zedelgem en Torhout, de provinciebaan in Staden, de Brugse Steenweg in Zuienkerke, de Provenseweg/Couthoflaan in Poperinge en de Brugse Baan/Oostendse Steenweg in De Haan", zegt Brecht Warnez. “De gemeentebesturen hebben deze locaties eind maart goedgekeurd. Van zodra de aannemer aan de slag kan, duurt het nog zo’n zes maanden voor een trajectcontrole operationeel is. Eén trajectcontrole kost 90.000 euro.”