13 op 15 bewoners woonzorgcentrum Amphora toch positief op coronavirus zonder symptomen LSI

03 april 2020

09u03

Bron: LSI 0 Wingene Een test van vijftien bewoners uit dezelfde afdeling van woonzorgcentrum Amphora in Wingene heeft aangetoond dat dertien van hen ook besmet zijn met het coronavirus zonder dat ze symptomen vertoonden. Dat bleek donderdag tijdens een reportage van Terzake over de corona-epidemie in woonzorgcentra.

Het woonzorgcentrum in Wingene is zwaar getroffen door het virus. Er testten 24 bewoners en vier medewerkers positief. “Het begon met drie bewoners met koorts en hoest”, getuigde coördinator-verpleegkundige Suzanne Galle. “Plots bleken er nog twee bewoners met die symptomen. Alle vijf testten ze positief. Onze coördinerend arts besliste om tegen de richtlijnen in een hele gang, zelfs bewoners zonder symptomen, te testen. 13 van de 15 bleken positief zonder dat ze symptomen vertoonden.” “Dat was een bom die ontplofte”, aldus directeur Hans De Clerck. “Het was toen heel duidelijk dat we achter de feiten aanlopen.”

Alle positieve gevallen zijn ondertussen op één afdeling afgezonderd, maar de onzekerheid bij het verzorgend personeel over wie van de niet-geteste bewoners of wie van de medewerkers mogelijk toch besmet is, is groot. “Daarom juichen we de beslissing van de bevoegde minister om 20.000 testen beschikbaar te stellen voor woonzorgcentra toe”, luidt het bij gedelegeerd bestuurder WZC GVO Bernard Bruggeman. “We zijn daar heel dankbaar voor en hopen dat die beslissing heel snel uitgevoerd wordt.” In de sector van de woonzorgcentra leeft het gevoel heel sterk dat er te laat voorzorgsmaatregelen tegen het virus zijn genomen.