Memorial Diether Cornaer gaat virtueel Sam Vanacker

19 augustus 2020

10u24 0 Wingene Door het coronavirus is er dit jaar geen zesde editie van de memorial Diether Cornaer in Wingene, al krijgt de loopwedstrijd wel een virtuele versie.

De sportdienst houdt de herinnering aan de in 2014 overleden sportpromotor in ere en roept op om op 22 augustus individueel een toertje te gaan lopen van 3,6 of 11 kilometer (de klassieke afstanden van de volksloop en van de wedstrijdloop op de memorial) en de prestatie te registreren via Strava of een andere loopapp. Lopers kunnen daar dan nadien een printscreen van opsturen richting sport@wingene.be. Op basis van de inzendingen wordt dan een virtueel klassement opgemaakt.