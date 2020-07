“Hier groeit de soep van morgen”: nieuwe landbouwcampagne afgetrapt met opvallende slogans Sam Vanacker

10 juli 2020

13u29 0 Wingene De komende dagen en weken verschijnen langs de Wingense wegen tachtig borden met opvallende slogans zoals ‘Hier groeit het ontbijt van de koe’, ‘Hier groeit de soep van morgen’ of zelfs ‘Hier groeien de sappigste kippenboutjes’. Het gaat om een nieuwe landbouwcampagne van de gemeente in samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer.

“De kans is reëel dat de land- en tuinbouwsector na de coronacrisis trager zal herstellen dan andere sectoren”, zegt landbouwschepen Hedwig Kerckhove (CD&V). “Handel en export moeten opnieuw op gang komen en prijseffecten zullen nog lange tijd nazinderen. Land- en tuinbouwers verdienen het meer dan ooit om in de schijnwerpers te staan. Daarom verspreiden we tachtig borden met zeven opvallende slogans die voorbijgangers aanspreken op hun consumptiegedrag. Slogans zoals ‘Hier groeien jouw frietjes’ of ‘Hier groeit het ontbijt van de koe’ spreken een breed publiek aan. Zo willen we consumenten ervan bewust maken dat ons dagelijks voedsel niet zomaar uit de lucht valt, maar altijd eerst ergens groeit en bloeit.”

De promotiecampagne is een samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer. Die neemt de kosten van het ontwerp op zich, de gemeente staat in voor de druk van de borden en de aankoop van de bevestigingspalen. De locaties van de borden worden bepaald in overleg met de Landelijke Gilden. Verder wordt de campagne ook afgestemd op ‘Ik zomer West-Vlaams’ in Wingene, waardoor veel fietsers en wandelaars de borden zullen passeren. Landbouwers die een bord op een veilige locatie voor de duur van de teelt willen plaatsen, kunnen zich nog melden op www.wingene.be/landbouwcampagne.