"Heeft me bloed, zweet en tranen gekost" ZWEVEZELENAAR TRAINT AL ACHT JAAR VOOR IRON MAN IN HAWAÏ Sam Vanacker

14 augustus 2019

10u04 0 Wingene Timmy Deman zal dit najaar voor het eerst starten aan de Iron Man van Hawaï. In 2017 had de Zwevezeelse vrachtwagenchauffeur ook al een ticket beet voor de bekendste triatlon ter wereld, maar door hartproblemen moest hij toen zijn grote droom opbergen. Maar twee jaar later is het Timmy weer gelukt zich te plaatsen.

Acht jaar al traint Timmy voor de Iron Man van Hawaï. "Vier, vijf keer per week ga ik trainen. Van zodra ik thuis kom, loop of zwem ik, terwijl ik in de weekends fiets. In 2016 deed ik voor het eerst mee aan de Iron Man in Frankfurt in de hoop me te kunnen plaatsen voor de wedstrijd in Hawaï. Dat jaar eindigde ik vijftiende in de leeftijdscategorie tussen 35 en 39 jaar. Niet goed genoeg, maar het jaar nadien werd ik derde en veroverde ik een startplaats in Hawaï. Ik was dolgelukkig."

Om de reis te bekostigen, organiseerden familie en vrienden toen zelfs een fuif onder de noemer 'Timmy Goes to Hawai'."

Ontsteking

Maar Timmy ging niet naar Hawaï. "Begin september kreeg ik tijdens een loopwedstrijd in Wingene plots pijn in mijn borst. Ik bleek een ontsteking op mijn hartzakje te hebben. De oorzaak bleef onbekend, maar ik moest rusten en zware inspanningen vermijden. De Iron Man kon ik dus vergeten. Een enorme teleurstelling." Timmy kreeg na twee maanden weer groen licht van de dokter. Hij liet de moed niet zakken en in 2018 begon hij weer deel te nemen aan triatlons.

Dubbele pech

In 2018 had Timmy het geluk niet aan zijn zijde. "Na amper drie kilometer in de Iron Man in Frankfurt had ik een platte band, waardoor ik veel kostbare tijd ben verloren. Uit frustratie heb ik toen kort daarop ook mee gedaan aan de Iron Man van Vichy, maar na 130 kilometer op de fiets viel ik ook daar plat. Die pech kostte me minder tijd dan in Frankfurt, maar mentaal was de veer gebroken, waardoor ik die triatlon zelfs niet heb afgemaakt. Het voelde alsof dat ticket voor Hawaï me niet gegund was. Toen heb ik het even moeilijk gehad."

Huilen aan de finish

Op 28 juli zette hij een sterke prestatie neer in Hamburg. Timmy kwam als tweede over de meet op 340 deelnemers in zijn categorie. Voor de tweede keer in zijn carrière had hij een ticket naar Hawaï beet. "Ik ben aan de finish huilend in de armen van mijn familie gevallen. Eindelijk had ik die droom weer te pakken. Eindelijk zou ik naar Hawaï gaan. Acht jaar heb ik hier naartoe geleefd. De weg ernaartoe heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het is me toch weer gelukt."

Wijnverkoop

Als alles dit keer goed gaat, staat Timmy op zaterdag 12 oktober in het Hawaïaanse Kona aan de start van de beroemdste triatlon ter wereld. Om net als in 2017 wat centen in het laatje te brengen om zijn deelname te bekostigen - het inschrijvingsgeld alleen al bedraagt duizend euro - wordt dit keer een wijnverkoop georganiseerd. In samenwerking met Universale Wine verkopen Timmy en zijn echtgenote Delphine rode, witte en rosé wijnen en flessen cava. Voor een fles wijn betaal je 8 euro, voor zes flessen 45 euro. Voor een fles cava betaal je 9 euro, voor zes flessen 50 euro. Bestellen kan via de Facebookpagina 'Wijnverkoop tvv triathleet Timmy Deman' of bij Timmy op 0477/02.79.63.