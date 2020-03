“Geef de moed niet op”: burgemeester steekt burgers hart onder riem in videoboodschap Sam Vanacker

18 maart 2020

17u04 3 Wingene “Volg de maatregelen op. Durf om hulp te vragen als u die nodig heeft. Geef de moed niet op en heb vertrouwen. Samen komen we hierdoor.” Het zijn bemoedigende woorden van de Wingense burgemeester Hendrik Verkest (CD&V).

Verkest roept in eerste instantie iedereen op de strenge maatregelen op te volgen, maar adresseert ook de zorgen van de bewoners. “We leven in een bevreemdende tijd, maar heb vertrouwen, hou vol en hou u goed. Wij komen dit te boven. Wij zijn Wingene.” De video werd door de crisiscel van de gemeente opgenomen en gepost op sociale media.

Het moet overigens gezegd worden dat die cel indrukwekkend werk levert. De federale richtlijnen worden razendsnel vertaald naar het lokale niveau, terwijl de gemeente de voorbije vijf dagen al meerdere updates per dag over het coronavirus de wereld in stuurde. Op Facebook werd vrijdag al een nieuw hulpplatform opgericht en dankzij schepen en Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) werd de vrijwilligersverzekering vorige zaterdag nog uitgebreid in heel Vlaanderen. Tegelijk is er woensdag ook een nieuwe medische wachtpost opgericht in CC De Feniks.