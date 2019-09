Zware ontploffing in Wilrijk: drie panden ingestort, verschillende mensen nog onder puin BSB - PLA - MVDB

03 september 2019

12u50 112 Wilrijk In het Antwerpse district Wilrijk heeft zich rond 12.30 uur een zware explosie voorgedaan in een woonwijk. Verschillende mensen liggen vermoedelijk nog onder het puin. De brandweer kon tot nu toe een persoon in veiligheid brengen. Drie panden zijn ingestort aan Ridderveld. De politie vraagt om de omgeving vrij te houden voor de hulpdiensten, die massaal aanwezig zijn.

Drie panden zijn volledig verwoest. Woordvoerder Willem Migom van de lokale politie spreekt van meerdere slachtoffers en gewonden. Eén slachtoffer kon al van onder het puin bevrijd worden door de brandweer. De hulpdiensten zijn op zoek naar andere slachtoffers.



Volgens buurtbewoners waren werken bezig in een van de ingestorte panden, maar dit is door de politie nog niet bevestigd. De klap moet op een vijftal kilometer voelbaar zijn geweest. Veel ramen in de buurt zijn weggeblazen, deuren en rolluiken zijn beschadigd.



Houd De omgeving vrij voor hulpdiensten.

We zijn ter plaatse in #Wilrijk voor een #explosie. Onze ploegen zijn ter plaatse. Meer info volgt.