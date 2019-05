Zestig medewerkers geëvacueerd na gaslek Sander Bral

28 mei 2019

Aan de Terbekehofdreef in Wilrijk is maandag een bedrijf ontruimd. Tijdens werken in de straat werd een gasleiding beschadigd. De brandweer en de gasmaatschappij kwamen meteen ter plaatse. Gezien het mogelijke gevaar werd de straat afgesloten tussen de Boomsesteenweg en de Fotografielaan. Zestig personen werden opgevangen aan de perimeter. Het lek was iets over 10.00 uur ontstaan en om 11.15 uur was de situatie alweer onder controle en kon de omgeving opnieuw vrijgegeven worden. Niemand raakte gewond.