Zes truckers negeren verbodsbord voor zwaar vrachtverkeer Sander Bral

15 januari 2020

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Zuid van de lokale politie controleerde dinsdagvoormiddag in de Groenstraat in Wilrijk. Daar wordt het bord dat zwaar vrachtverkeer verbiedt regelmatig met de voeten getreden. Tijdens de controle werden zes vrachtwagens om deze reden beboet. Verder reden zeven bestuurders met de gsm in de hand en één iemand reed zonder gordel. Een opgefokte brommer werd in beslag genomen en twee voertuigen waren niet correct verzekerd. Eén fietser fietste op het voetpad en één motorrijder droeg niet de verplichte beschermende kledij.