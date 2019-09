Wilrijkse Valaar houdt grote rommelmarkt BJS

13 september 2019

17u04 0 Wilrijk Koopjesjagers zijn op zondag 15 september welkom in meer dan 30 straten van de Valaarwijk. De bewoners organiseren er de grootste rommelmarkt van Wilrijk.

Aan talloze kraampjes verspreid over de ganse buurt kan u tussen 9 en 15 uur mooie vondsten doen: een schilderij, een vintage lampenkap of dat ene boek dat nog ontbrak in uw collectie.

Straatartiesten en muziekgroepen zorgen voor sfeer. Wie met het hele gezin op koopjesjacht trekt, moet zeker eens langs het Kolonel Slaterplein gaan. Op het plein zorgt de jeugddienst voor animatie.

Spring tijdens uw koopjesjacht zeker ook even binnen in het Valaarhof (Letterkundestraat 133). Daar vindt de verenigingenmarkt plaats.