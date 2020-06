Wilrijkse parken worden openluchtcinema in augustus AMK

13 juni 2020

10u42 0 Wilrijk Augustus is in Wilrijk ‘filmmaand’, want in het Steytelinckpark en aan de Zomerbar in het Park van Eden kan je er onder de sterrenhemel genieten van zes zomerse films.

In het Park van Eden wordt op dinsdag 11 augustus de Vlaamse horrorfilm ‘Yummy’ geprojecteerd. Op dinsdag 18 augustus is de blockbuster ‘Bad Boys for Life’ aan de beurt. Nakaarten over de film kan in de zomerbar Chillrijk.be.

In het Steytelinckpark kan je telkens op donderdag naar een film gaan kijken. Op 13 augustus wordt ‘The Peanut Butter Falcon’ geprojecteerd. Op 20 augustus kan je kijken naar de Vlaamse film ‘De Patrick’, op 27 augustus naar de documentaire ‘The Biggest Little Farm’ en op 3 september naar ‘Fête de famille’.

Een stoeltje hoef je niet mee te brengen naar het Park van Eden, maar wel naar het Steytelinckpark. Een dekentje of warme kledij wordt aangeraden.