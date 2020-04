Wilrijkse jeugddienst verdeelt knutselpakketten Annelin Marien

08 april 2020

15u30 0 Wilrijk Gezinnen die maar moeilijk hun weg vinden in het digitale jeugdaanbod tijdens de coronacrisis, krijgen van de Wilrijkse jeugddienst pakketten met creatips en knutselmateriaal voor kinderen. Zo zorgt het district ervoor dat ook deze gezinnen een leuke tijdsbesteding hebben voor hun kinderen. De lokale afdeling van Welzijnsschakels verdeelt de 70 pakketten.

Het district Wilrijk voorziet voor kwetsbare gezinnen 70 creapakketten die bestaan uit een spelrugzak met daarin heel wat gadgets, kleurplaten en knutselmateriaal. Daarmee kunnen kinderen tussen 3 en 12 jaar zich creatief uitleven tijdens de paasvakantie. De lokale Welzijnsschakel Wilrijk, gevestigd in de Koornbloemstraat 57, verdeelt de pakketten de komende dagen onder Wilrijkse gezinnen die bij hen bekend zijn. Gezinnen kunnen de Welzijnsschakel ook bereiken via het nummer 0475 58 81 74 of welzijnsschakelwilrijk@gmail.com.

“Samen spelen op onze pleintjes mag nu niet”, zegt Hans Ides, Wilrijks districtsschepen voor o.a. jeugd. “Daarom maakte de Wilrijkse jeugddienst een zeventigtal pakketten voor onze meest kwetsbare kinderen. Het spelgerief was sowieso aangekocht om de kinderen in deze vakantieperiode creatief bezig te houden. Voor die kinderen die helaas de mogelijkheden niet hebben om te knutselen of gezelschapsspelletjes te spelen en minder of geen toegang hebben tot het onlineaanbod, maakten we een heus speelpakket om hun quarantaine op te vrolijken.”

