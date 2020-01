Wilrijkse arts waarschuwt voor gevolgen 5G: “Het is levensgevaarlijk en niemand die het weet” David Acke

22 januari 2020

13u33 20 Wilrijk Huisarts Kris Van Kerckhoven uit Wilrijk hoopt op politieke moed om de uitrol van 5G tegen te houden of, als dat niet lukt, de bevolking op zijn minst te waarschuwen voor de gevaren van de draadloze verbinding. Aanleiding is een patiënt die hij vorig jaar onderzocht. Volgens Van Kerckhoven kon die patiënt duidelijk aantonen dat de klachten veroorzaakt werden door stralingen.

“In het begin denk je er het jouwe van en zie je complottheorieën. Maar gaandeweg vond ik het toch steeds alarmerender worden en ben ik me erin gaan verdiepen. Zo kwam ik uit bij hele grote internationale studies die konden aantonen dat stralingen wel degelijk gevaarlijk zijn voor de mens en dat bepaalde ziektes en aandoeningen een rechtstreeks gevolg zijn van blootstelling aan stralingen.” Dat vertelt dokter Kris Van Kerckhoven uit Wilrijk. Hij verzet zich tegen de uitrol van het draadloze netwerk 5G in België en als het even kan bij uitbreiding in de wereld.

Mijn raad: bekabel opnieuw meer. Zet de WIFI uit. Schakel het 4G-netwerk van je gsm uit wanneer je het niet nodig hebt. Aan scholen geef ik de raad om hun draadloos netwerk opnieuw op te bergen en hun smartboards te bekabelen Kris Van Kerckhoven

Politieke moed

Van Kerckhoven zegt niet opnieuw naar de middeleeuwen terug te willen keren en moedigt technologie aan maar dat moet op een veilige manier gebeuren. “Als arts heb ik maar één doel en dat is de gezondheid van de mensen. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat de uitrol van 5G schadelijk is maar niemand die het weet. Als arts wil ik de mensen waarschuwen en hoop ik dat de politiekers politieke moed durven tonen om financieel en economisch minder aantrekkelijke maatregelen te nemen maar die wel de volksgezondheid ten goede komen.” Het probleem volgens de huisarts is dat de politiek ten rade gaat bij de sector zelf, die op haar beurt met onderzoek komt aantonen dat er helemaal geen gevaar is.

Petitie

Toch raken steeds meer artsen stilaan overtuigd van die gevaren. Zo gaat er een medische petitie rond waar al meer dan 200 artsen hun handtekening onder hebben gezet. Tot die tijd zegt Van Kerckhoven niet meer te kunnen doen dan mensen waarschuwen en tips geven. “Bekabel opnieuw meer. Zet de WIFI uit. Schakel het 4G-netwerk van je gsm uit wanneer je het niet nodig hebt. Aan scholen geef ik de raad om hun draadloos netwerk opnieuw op te bergen en hun smartboards te bekabelen.” De huisarts hoopt dat er bij de bevolking snel een draagvlak ontstaat zodat de politieke moed gestimuleerd wordt om maatregelen te nemen.

Coronavirus

Zou er een link zijn tussen 5G en het coronavirus waarbij in China al 9 doden vielen en 440 mensen besmet raakten? Feit is wel dat het virus uitbrak in de stad Wuhan ongeveer een maand geleden en dat er sinds 26 februari 2019 een honderdtal 5G zendmasten werden gebouwd in de zone rond Wuhan. “Ik heb er geen factcheck op gedaan”, besluit Van Kerckhoven “maar het is mogelijk een link met de actualiteit.”

Zaterdag vindt in Brussel een protestactie plaats tegen de uitrol van 5G.