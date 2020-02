Wilrijkse Anne-Sophie (27) speelt Sophia in nieuwe musical over pleegzorg AMK

07 februari 2020

17u11 0 Wilrijk Anne-Sophie Metselaar (27) speelt binnenkort mee in ‘June Foster’, de nieuwe musical van The Singing Factory, een productiehuis uit Berchem. De musical, geschreven door MNM-presentator Wanne Synnave, brengt de problematiek van pleegzorg onder de aandacht, en Pleegzorg Vlaanderen zet dan ook haar schouders mee onder de productie. “Het is fijn dat ook de positieve kant van pleegzorg eens belicht wordt”, aldus Anne-Sophie.

‘June Foster’ vertelt het verhaal van June, een zestienjarig meisje dat samen met haar jongere broers Noah en Alex terechtkomt in een nieuw pleeggezin, bij pleegmoeders Allison en Jess. June moet leren omgaan met haar nieuwe omgeving, de eerste liefdesproblemen van haar (homoseksuele) broer en haar nieuwe vrienden. De rol van Sophia, de huishoudster van het gezin, is weggelegd voor Anne-Sophie Metselaar: ze is afkomstig uit Brugge, maar belandde door haar opleiding Musical in Antwerpen en ze woont nu in Wilrijk.

Struggles

“Ik heb een heel fijne rol, want Sophia is ook een moederfiguur voor de pleegkinderen in de musical”, aldus Anne-Sophie. “Het is cliché, maar alles zit in het stuk vervat: emoties, verdriet, maar ook hoop en komische noten. Het is fijn om te zien hoe de kinderen, die met heel wat struggles zitten, zich doorheen het verhaal ontwikkelen en elk op hun eigen manier een plaats vinden in het gezin.”

The Singing Factory kiest met ‘June Foster’ voor een niet-alledaags musicalthema, en dat het de thematiek van pleegzorg zo openlijk aansnijdt, kan volgens Pleegzorg Vlaanderen enkel maar gunstige effecten hebben. “In Vlaanderen wonen op dit moment 7.100 pleegkinderen bij een pleeggezin. Heel wat onder hen zullen zich ongetwijfeld kunnen inleven in het verhaal van de musical”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. “Net als de drie hoofdrolspelers hebben ze alles wat voor hen vertrouwd was moeten achterlaten en zoeken ze elk op hun manier een nieuwe plek in hun pleeggezin. Vaak worstelen ze ook met het gevoel dat ze de enige zijn die in een ander gezin wonen. Dat een musical een thema als pleegzorg zo openlijk aansnijdt, zal er zeker toe bijdragen dat dit gevoel vervaagt.”

Geen rozengeur en maneschijn

Ook Anne-Sophie vindt het fijn dat dit thema behandeld wordt: “Nog te vaak wordt pleegzorg van de negatieve kant bekeken, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Het verhaal van de musical is niet over de hele lijn rozengeur en maneschijn, maar het eindigt wel goed, en het is belangrijk dat mensen ook die positieve kant van pleegzorg zien.”

‘June Foster’ speelt op 7, 8, 13 en 14 maart in zaal TheAtrium te Mechelen. Tickets en info: www.singingfactory.be.