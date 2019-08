Wilrijk rekent op je stem: bibliotheek Bist beste van Vlaanderen? PhT

01 augustus 2019

14u07 2 Wilrijk Bibliotheek Bist in Wilrijk maakt kans om tot beste bib van Vlaanderen Brussel te worden uitgeroepen. De hele maand augustus loopt er een publieksstemming via internet. Daarnaast heeft ook een vakjury een stem in het debat.

Het vakmagazine Bibliotheekblad en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheken, Archieven en Documentatiecentra (VVBAD) houden de verkiezing om de twee jaar. Wie het wordt, weten we op 19 september. Bibliotheek Bist heeft een selectie van 24 nominaties overleefd en zit bij de laatste zes kandidaten.

Wilrijks bibliothecaris Birgit Vanackere is blij met de nominatie. “Samen met cultuurcentrum De Kern maken we werk van een boeiend cultureel aanbod op maat van onze inwoners. De inzet van veel vrijwilligers is van groot belang. Zij brengen de bib tot bij de mensen. Met onze lezers delen we onze liefde voor literatuur. We doen dat met auteurslezingen, leesclubs, boekstartmomenten en samenleesgroepen.”

Wilrijks schepen voor Cultuur Hans Ides (CD&V) noemt een stem voor bibliotheek Bist één voor het hele team, de inzet van de vrijwillligers én de prachtige collectie.

Je stem uitbrengen, kan op www.bibliotheekblad.be