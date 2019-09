Wilrijk meet schade op na verwoestende explosie: “Dit zijn oorlogstaferelen” Jonathan Bernaerts

04 september 2019

18u11 12 Wilrijk Het krioelt van de bedrijvigheid in de Wilrijkse wijk Valaar. Een dag na de zware ontploffing meten buurtbewoners de enorme schade op. Verzekeringsexperts lopen af en aan, werkmannen voeren massaal noodherstellingen uit. Maar tussen de drukte door wordt ook stilgestaan bij het menselijk leed. “Sinds ik weet dat er slachtoffers zijn gevallen, kan ik alles relativeren.”

Kolonel Slaterplein, woensdagvoormiddag. De stoep voor het Chinees restaurant Swatow, gelegen op zo’n vijftig meter van de rampplaats, ligt bezaaid met glasscherven. De zaak blijft al zeker twee dagen gesloten. “Al mijn ramen liggen aan diggelen. Dan kan je moeilijk klanten ontvangen”, zegt zaakvoerder Chiu Wai Hung, terwijl hij het glas op de grond met zijn schoen aanport. “Straks komt de expert de schade opmeten en hopelijk kunnen de herstellingswerken daarna snel beginnen. Gisteren was ik echt zwaar aangedaan. Maar nu ik weet dat er ook écht slachtoffers zijn gevallen, kan ik het allemaal wel relativeren.”

Hung woont in Brugge. Hij was thuis toen een vriend hem dinsdagmiddag in paniek opbelde. “Mijn vriend had de ravage aan mijn restaurant op tv gezien. Hij zei me dat mijn zaak de lucht in was gegaan. Een explosie? In mijn restaurant? Ik kon het echt niet geloven. Ik ben in de keuken altijd heel voorzichtig met gas, weet u. Ik ben meteen in de auto gesprongen en naar Wilrijk gereden. Aangekomen stelde ik vast dat enkel de ruiten waren gesneuveld. Mijn vriend had zich dus flink vergist.”

Tuin vol puin

Véél dichter bij de rampplaats, op de hoek van Riddersveld (waar explosie gebeurde, red.) en de Palmanshoevestraat, treffen we Peter Van den Wijngaert. Hij troont ons mee naar de woning van zijn vader. De ravage is er enorm. Het tuintje, dat uitgeeft op de drie getroffen huizen, ligt bomvol puin. De veranda en het raam aan de achterkant zijn helemaal aan diggelen geslagen. Zelfs aan de straatzijde is er schade aan de woning: het raamkozijn is verbogen en de loodzware marmeren vensterbank is tientallen centimeters verschoven.

“De knal moet ongemeen hard geweest zijn”, zegt Peter. “Door de luchtverplaatsing zijn bijna alle kastdeurtjes in het huis van mijn vader open gaan staan. Zélfs die van de frigo en de diepvries. Ook het glas in de schilderijtjes aan de muur zijn gebarsten. Gelukkig is het hier bij materiële schade gebleven. De buurvrouw van mijn vader had minder geluk. Zij kan het niet meer navertellen. (zucht)”

Peters vader, 89 jaar oud, was op het ogenblik van de ontploffing niet thuis. “Wat een geluk”, zegt Peter. “Hij is op vakantie aan zee en keert straks terug. Ik heb hem al op de hoogte gebracht van de situatie. Hij weet dat hij een tijdje elders - waarschijnlijk bij mij - zal moeten verblijven. Maar uiteraard wilde hij de toestand van zijn huis met eigen ogen vaststellen. Ik hou mijn hart vast. Mijn vader heeft de oorlog meegemaakt, weet u. Deze ravage gaat bij hem sowieso nare herinneringen naar boven brengen.”

“School verdient pluim”

We nemen afscheid van Peter en trekken naar de Johannesschool in de Frans Stienletstraat, iets verderop. Daar werden dinsdag meer dan 300 leerlingen geëvacueerd, nadat er enkele ramen door de knal waren gesneuveld. Aan de schoolpoort verzamelt omstreeks 12 uur een groepje ouders. Ze hebben niets dan goede woorden voor de directie en het personeel. “Mijn meisje zei dat ze gisteren wel een beetje bang was, maar dat de evacuatie heel rustig is verlopen. De school verdient daarvoor een pluim”, zegt Mariola, die een dochtertje in het tweede leerjaar heeft.

In de Johannesschool is woensdag gewoon terug lesgeven. “We hebben uiteraard wel aandacht besteed aan de gebeurtenissen. Zo zijn bijna alle lessen begonnen met een kringgesprek waarin duiding is gegeven”, zegt directrice Sonja Heughebaert. “Er waren ook mensen van het CLB aanwezig én interculturele medewerkers. Die laatste waren ter plekke voor mensen die met vragen zitten en bijvoorbeeld enkel Turks of Arabisch spreken.”

Mijn vader heeft de oorlog meegemaakt. Deze ravage brengt nare herinneringen bij hem naar boven. Peter Van den Wijngaert

Niet alleen bij omwonenden en scholieren laat de explosie en de enorme ravage een diepe indruk na. Ook de werknemers van de vele herstellingsbedrijfjes, die woensdag massaal in de Valaarwijk neerstrijken, trekken grote ogen. “Ik zit al 18 jaar in het vak en heb een ravage van deze omvang nog nooit gezien”, zegt Dave Van Gorp, zaakvoerder van schrijnwerkerij Frago. De firma is door de verzekeringsmaatschappij aangesteld om bij verschillende gedupeerden noodherstellingen uit te voeren. “Voor gesneuvelde ramen plaatsen we bijvoorbeeld houten platen. Zo zitten de mensen, in afwachting van een definitieve herstelling, tenminste droog en veilig. We zijn dinsdagavond begonnen en hebben nog een stevig lijstje af te werken.”