Wilrijk keurt bestuursakkoord goed na raadpleging van inwoners AMK

14 november 2019

17u30 0 Wilrijk De Wilrijkse districtsraad heeft het licht op groen gezet voor het definitieve bestuursakkoord voor de periode 2019-2024. Ook de financiële meerjarenplanning werd goedgekeurd. Het bestuursakkoord kwam er na een uitgebreide inspraakronde bij de Wilrijkenaren.

Van 27 mei tot 4 juli 2019 organiseerde het districtsbestuur een grote inspraakronde. Onder de noemer ‘Wilrijk aan zet’ konden alle inwoners ideeën lanceren die het district aangaan. De bevraging gebeurde via een ideeënbus, zes wijkbabbels en een online-participatieplatform. Die aanpak leverde heel wat respons op: 734 mensen namen deel, met 322 ingediende ideeën en 249 evaluaties van het ontwerp-bestuursakkoord.

Groene thema’s

Uit de evaluaties van het ontwerp-bestuursakkoord blijkt dat de Wilrijkenaar vooral aan de volgende thema’s belang hecht: groene en goed aangelegde straten, luchtkwaliteit en gezondheid, en fietsvriendelijkheid. Het districtscollege ging aan de slag met de 322 ideeën van ‘Wilrijk aan zet’ en toetste deze aan het ontwerp-bestuursakkoord. Sommige ideeën werden opgesplitst in meerdere concrete voorstellen, zodat er in totaal 331 voorstellen werden beoordeeld. Van 221 voorstellen bleek dat deze al in het ontwerpplan stonden. 44 andere voorstellen zijn toegevoegd aan het definitieve bestuursakkoord. 66 voorstellen werden niet weerhouden, vaak omdat het niet om een bevoegdheid van het district ging.

Op dezelfde zitting gaf de districtsraad ook zijn goedkeuring aan de financiële meerjarenplanning voor de periode 2020-2025, met daarin ook het budget voor 2020. Het exploitatiebudget van het district Wilrijk bedraagt in 2020 1.164.897 euro. Voor investeringen is een bedrag voorzien van 3.128.378 euro.

Zowel het definitieve bestuursakkoord als de meerjarenplanning 2020-2025 zijn terug te vinden op www.wilrijk.be.