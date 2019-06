Wijkbabbels ‘Wilrijk aan zet’ leveren 109 nieuwe ideeën op ADA

27 juni 2019

14u07 0 Wilrijk Het district Wilrijk polste de afgelopen week op zes wijkbabbels naar de mening en ideeën van zijn inwoners. Ruim 400 inwoners kwamen er langs. Tot en met 4 juli kan de Wilrijkenaar zijn feedback nog kwijt op www.wilrijkaanzet.be.

Het Wilrijkse ontwerp-bestuursakkoord of ontwerpplan voor de periode 2019-2024 is nog niet af. Het districtsbestuur rekent op alle Wilrijkenaren om dit ontwerpplan te voltooien door het te evalueren of een eigen idee toe te voegen. Op zes wijkbabbels kon de Wilrijkenaar met hen van gedachten wisselen over een beter district en het ontwerp-bestuursakkoord evalueren.

Ruim 400 Wilrijkenaren trokken naar de wijkbabbels en dat leverde 152 evaluaties en 109 nieuwe ideeën op. Dat brengt het totale aantal ideeën online en via de Wijkbabbels op 250.

De medewerkers van het district verwerken de opmerkingen en ideeën in een verslag. Vervolgens gaat het Wilrijkse districtsbestuur hiermee aan de slag. Na de zomervakantie stelt het districtsbestuur een definitief bestuursakkoord voor. Dat wordt dan voorgelegd aan de districtsraad.