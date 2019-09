Wijkagent op de fiets snijdt agressor de pas af Sander Bral

13 september 2019

Een wijkagent uit de regio Zuid was na z’n ronde met de fiets op weg naar het kantoor aan de Doornstraat. Ter hoogte van de bushalte aan de Bist was hij getuige van een agressiegeval. De vermoedelijke dader zette het op een lopen in de richting van de Koningin Elisabethstraat. De wijkagent zette een tandje bij en ging er al fietsend achteraan. De agressor kon gestopt worden omdat de wijkagent z’n vluchtweg blokkeerde met zijn fiets. De wijkagent kon de man identificeren waardoor een proces-verbaal voor opzettelijke slagen en verwondingen opgesteld kon worden tegen hem. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op en wilde zelf instaan voor medische controle.