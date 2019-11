Werken in Wilrijkse Valaartunnel BJS

05 november 2019

16u14 0 Wilrijk Door werken van het Vlaamse gewest zal de Valaartunnel in Wilrijk deze maand een aantal keer afgesloten worden.

De tunnel gaat op 7 november tussen 7 en 17 uur in beide richtingen dicht. Ook in de nacht van 14 op 15 november is de Valaartunnel in beide richtingen afgesloten. De werken duren 23 en 6 uur.

Het verkeer wordt gedurende de werken telkens omgeleid.