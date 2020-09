Werken in Valaardreef vandaag gestart Jasper van der Schoot

08 september 2020

16u38 0 Wilrijk De Stad Antwerpen gaat de Valaardreef in Wilrijk gedeeltelijk heraanleggen met als doel de snelheid van het gemotoriseerde verkeer in de straat af te remmen en de verkeersveiligheid te verhogen. Vandaag is de eerste fase van de heraanleg van start gegaan. In totaal zullen de werken duren tot en met 29 september.

Snelheidsmetingen in de Valaardreef hebben uitgewezen dat er over het algemeen te hard wordt gereden in de straat. Omdat hogere snelheden zorgen voor zwaardere ongevallen heeft de Stad Antwerpen besloten om werken uit te voeren die ervoor moeten zorgen dat automobilisten langzamer gaan rijden en de verkeersveiligheid zal verhogen.

De werkzaamheden zullen in drie fasen verlopen. Van 9 tot en met 15 september zal men aan het werken zijn ter hoogte van de Valaardreef 19, van 16 tot en met 22 september ter hoogte van de Kartuizersstraat en van 23 tot en met 29 september ter hoogte van de Valaardreef 34. Tijdens de werken is de Valaardreef ter hoogte van de werf afgesloten voor verkeer in beide richtingen. Opritten blijven bereikbaar tijdens de werken.

Wat wordt er aangelegd?

Ter hoogte van het Klein Hoefken zal men een prefab verkeersplateau aanleggen met aan beide zijden een verdrijvingsvlak en stadsgrijze plooibakens in de parkeerstrook. Bij de Kartuizersstraat komen er twee rijbaankussens met een gedeeltelijke inname van de parkeerstrook en een verdrijvingsvlak en stadsgrijze plooibakens. En bij de Petunialei komt tenslotte ook een prefab verkeersplateau.

Meer informatie kunt u vinden via de website van de Stad Antwerpen.