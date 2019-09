Wat we nu weten over explosie Wilrijk: drie slachtoffers bevrijd, nog één vermiste BSB - PLA - MVDB

03 september 2019

12u50 268 Wilrijk In het Antwerpse district Wilrijk heeft zich rond 12.30 uur een zware explosie voorgedaan in een woonwijk. Drie panden zijn ingestort aan Ridderveld in de wijk Valaar. De brandweer kon tot nu toe drie personen levend vanonder het puin halen, een vierde persoon is nog vermist. De politie vraagt om de omgeving vrij te houden voor de hulpdiensten, die massaal aanwezig zijn.

De explosie vond plaats op de hoek van het Ridderveld met de Palmanshoevestraat in de wijk Valaar. Drie woningen liggen in puin. Drie slachtoffers konden al levend van onder het puin gehaald worden door de brandweer. Eén persoon kon het ziekenhuis al verlaten.



Er is nog één persoon vermist. Het is nog niet duidelijk of die onder het puin ligt. De brandweer en civiele veiligheid blijf het puin doorzoeken om eventuele slachtoffers op te sporen. Ze worden bijgestaan door speurhonden.



De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Volgens buurtbewoners waren werken bezig in een van de ingestorte panden. Het parket vorderde intussen een onderzoeksrechter en zal ook ter plaatse afstappen.

Gaslek gedicht

Aardgasnetbeheerder Fluvius was vandaag of de voorbije dagen niet meer aan het werk nabij de plaats van de zware explosie aan Ridderveld in Wilrijk. Op 22 augustus werd er wel nog een klein gaslek in de buurt gedicht en naar aanleiding daarvan werd de aansluiting van huisnummer 12 - een van de nu getroffen panden - vernieuwd.

Volgens Fluvius is het echter “absoluut niet gezegd dat deze werken iets te maken hebben met het incident”. De drukproeven, verplichte testen om te controleren of het werk correct en veilig uitgevoerd werd, waren immers succesvol, klinkt het. Fluvius zegt wel zijn volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Interventieteams van het bedrijf hebben dinsdagmiddag ook de elektriciteits- en gasnetten in de buurt volledig afgesloten om de situatie veilig te stellen en het werk van de hulpdiensten te vergemakkelijken.

Veel schade

De klap moet enorm zijn geweest. Vrijwel alle huizen op het plein voor de ontplofte woningen zijn beschadigd. Veel ramen zijn weggeblazen en deuren, garagepoorten en rolluiken zijn beschadigd door de luchtverplaatsing. Sommige bewoners klagen over gezondheidsproblemen na de knal. Een baby van een buurtbewoonster zou last hebben van gehoorschade, zo rapporteert VTM NIEUWS. De bewoners in de buurt worden opgevangen aan dienstencentrum Valaar.

Vlakbij de plaats waar de ontploffing plaatsvond ligt ook een lagere school. Zo’n 350 leerlingen van de Johannesschool zijn geëvacueerd naar een tweede gebouw, ook in Wilrijk. Op de school zelf is er eveneens schade: enkele ruiten zijn er gesneuveld.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1 Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link