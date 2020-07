Wagen botst op geparkeerde vrachtwagen, bestuurder ongedeerd PLA

07 juli 2020

Dinsdagavond rond 22.10 uur is een ernstig ongeval gebeurd in Wilrijk op de Boomsesteenweg richting Boom. Ter hoogte van Dreambaby botste een personenwagen op de zijkant van een geparkeerde vrachtwagen geladen met auto’s. De personenwagen werd weggeslingerd en kwam wat verderop tot stilstand. De bestuurder bleek amper gewond en stapte zelf uit. Zijn auto was wel zwaar beschadigd en kon niet meer rijden.