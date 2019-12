Vrouw (64) krijgt gestolen fiets terug dankzij label Sander Bral

18 december 2019

Bij het politiewijkteam van Wilrijk kwam iemand melden dat er al een tijdje fietsen in de stalling aan de Kruishofstraat staan die niet weggehaald worden. Het team ging een kijkje nemen en zag dat één van de fietsen een label had. Het registratienummer werd nagetrokken. In de databanken stond de fiets aangegeven als gestolen. De fiets werd naar het politiebureau gebracht en de eigenaar werd gecontacteerd. De vrouw van 64 jaar reageerde tevreden toen ze haar fiets terug in ontvangst kon nemen.

De politie benadrukt dat het wel degelijk nut heeft om je fiets te laten labelen. Meer info over het labelen van fietsen lees je op politieantwerpen.be/fietslabelen.