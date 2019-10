Vrachtwagen verliest lading slachtafval op A12 in Wilrijk Sander Bral

07 oktober 2019

15u37 40 Wilrijk Door een ongeval raakte de A12 richting Brussel ter hoogte van Wilrijk (Antwerpen) deze namiddag een tijdlang volledig versperd. Een vrachtwagen verloor er een lading slachtafval. De brandweer kwam ter plaatse om het afval te verwijderen en de baan werd net voor 19 uur weer vrijgegeven.

Door een bruusk remmanoeuvre van een vrachtwagen belandde slachtafval op de snelweg. De snelweg werd versperd richting Brussel ter hoogte van het kruispunt met de Atomiumlaan. Het Vlaams Verkeercentrum raadde aan uit de buurt te blijven of verplaatsingen over de A12 uit te stellen. Het verkeer moest ter plaatse via de parallelweg passeren.



Na het ruimen van de aanzienlijke hoeveelheid slachtafval werd de rijweg nog gereinigd. De afhandelingsduur nam meer dan twee uur in beslag.

#A12 Update hinder in Wilrijk → Brussel. Zo ziet de situatie eruit ter hoogte van de Atomiumlaan. De A12 blijft nog een tijd versperd, er kan wel verkeer voorbij via de zijrijbaan. Meer info: https://t.co/Vb6z1t3za2 pic.twitter.com/sBEnbglDI5 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link